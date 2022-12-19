За неделю в Коми поймали 61 пьяного водителя

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За минувшую неделю в Коми поймали 61 пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В отношении водителей, которые сели за руль пьяными повторно, завели девять уголовных дел. Только за выходные сотрудники ГИБДД обнаружили 29 человек, которые управляли автомобилями нетрезвыми. Больше всего таких нарушителей поймали в Сыктывкаре и Усинске.

Один из пьяных водителей устроил ДТП в Сыктывкаре. Авария произошла в субботу, 17 декабря. Мужчина 1961 года рождения ехал за рулем «Лады Ларгус» по СНТ «Таежное». Напротив дома №162 он не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадал сам водитель.

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