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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 10:10

В Коми житель Средней Азии пытался продать 383 грамма наркотиков

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте 23-летнего гражданина одной из стран Средней Азии подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ранее не судимый молодой человек жил в Ухте. Подозреваемого задержали с поличным при оборудовании «закладок». У фигуранта изъяли 12 свертков наркотиков массой 383 грамма, весы, ВАЗ-2115, ноутбук, два телефона и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник дал признательные показания.

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