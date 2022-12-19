В Коми житель Средней Азии пытался продать 383 грамма наркотиков

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В Ухте 23-летнего гражданина одной из стран Средней Азии подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ранее не судимый молодой человек жил в Ухте. Подозреваемого задержали с поличным при оборудовании «закладок». У фигуранта изъяли 12 свертков наркотиков массой 383 грамма, весы, ВАЗ-2115, ноутбук, два телефона и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник дал признательные показания.

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