В Коми подросток украл у пьяного мужчины телефон и 80 тысяч рублей

Фото: пресс-служба СК

В Ухте 16-летнего местного жителя обвиняют в двух эпизодах хищений чужого имущества и покушении на кражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в июле подросток познакомился на улице с очень пьяным мужчиной. Злоумышленник взял его телефон и в приложении перевел на счета своих знакомых 80 тысяч рублей. Еще 87 960 рублей подростку украсть не удалось. Дело в том, что банк отклонил операции в связи с подозрением на мошенничество. Далее юноша украл у мужчины телефон. Уголовное дело планируют направить в суд.

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