Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 12:52

В Коми подросток украл у пьяного мужчины телефон и 80 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба СК

Фото: пресс-служба СК

В Ухте 16-летнего местного жителя обвиняют в двух эпизодах хищений чужого имущества и покушении на кражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в июле подросток познакомился на улице с очень пьяным мужчиной. Злоумышленник взял его телефон и в приложении перевел на счета своих знакомых 80 тысяч рублей. Еще 87 960 рублей подростку украсть не удалось. Дело в том, что банк отклонил операции в связи с подозрением на мошенничество. Далее юноша украл у мужчины телефон. Уголовное дело планируют направить в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мужчина пытался украсть деньги из дамской сумочки (подробности)