В Коми эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 181%

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В Коми эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппу превышен на 181%. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

С 12 по 18 декабря за помощью к врачам с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 19 823 человека: 12 117 взрослых и 7 706 детей. Заболеваемость среди взрослых выросла на 73%. Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах. Это свидетельствует о продолжающемся усилении эпидемиологического подъема. Уточняется, что эпидпорог превышен на 181%

За 50 неделю в Коми лабораторно подтвердили 114 случаев гриппа. Прививки от этой болезни сделали 47,95% населения.

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