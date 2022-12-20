В Сыктывкаре из-за карантина прекратили работу кружки и секции

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В Сыктывкаре в образовательных учреждениях объявлен карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Соответствующее постановление подписал мэр города Владимир Голдин.

Согласно документу, все школы Сыктывкара прекращают работу с сегодняшнего дня, 20 декабря. Это же касается и дополнительного образования.

— Городским управлениям образования, культуры, физкультуры и спорта и дополнительного образования предписано приостановить образовательный процесс в период с 20 декабря 2022 года по 24 декабря включительно в муниципальных общеобразовательных и организациях дополнительного образования. На этот период времени приостанавливается работа кружков, секций, мастер-классов и других форм работы с детьми в организациях образования, культуры, физической культуры и спорта, — говорится в документе.

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