После столкновения двух легковушек в Коми водителю разорвало печень

Фото: ОГИБДД Ухты

В понедельник, 19 декабря, в Ухте столкнулись ВАЗ-2107 и Skoda Octavia, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 21.44. Женщина 1984 года рождения ехала за рулем Skoda Octavia по улице 30 лет Октября. На регулируемом перекрестке с улицей Бушуева она решила повернуть налево. При этом водитель не уступила дорогу «семерки». В итоге машины столкнулись. После этого ВАЗ врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал 23-летний водитель «Жигулей». Он получил множественные травмы, закрытый перелом таза, разрыв печени, а также гемопневмоторакс.

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