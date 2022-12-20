Мошенники чуть не украли у двух жительниц Коми 658 тысяч рублей

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Мошенники чуть не украли у двух жительниц Ухты 658 тысяч рублей, но одна из женщин все же перевела злоумышленникам 43 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, женщине 1956 года рождения позвонил неизвестным и представился полицейским. Собеседник заявил, что на имя ухтинки кто-то пытается оформить кредит. Для того, чтобы предотвратить незаконные операции, он посоветовал перевести 600 тысяч рублей.

Пенсионерка пошла в банк, но там женщине объяснили, что ей звонили мошенники. Таким образом ухтинке удалось сохранить все свои сбережения.

Кроме того, ухтинка 1940 года рождения заказала в сети лекарства. Через некоторое время женщине позвонили неизвестные и поинтересовались, покупала ли она препараты. Горожанка ответила утвердительно. Собеседник заявил, что эти лекарства некачественные, а потому женщина имеет право на получение компенсации. Однако для этого пенсионерку попросили оплатить банковские услуги. Женщина перевела 43 тысяч рублей. Далее мошенники попытались украсть у нее еще 58 тысяч. Ухтинка отправилась в банк, но сотрудники объяснили, что ей звонили мошенники. Возбуждены уголовные дела.

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