В Сыктывкаре задержали студентов, обманувших пятерых пенсионеров

Фото: архив КП

В Сыктывкаре задержали двоих студентов техникума, подозреваемых в мошенничестве в отношении пятерых пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась дочь пенсионерки 1946 года рождения. Сыктывкарка сообщила, что ее мать стала жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 325 тысяч рублей. Женщине позвонили неизвестные. Они представились правоохранителями и сотрудниками банка. Собеседники заявили, что ее дочь стала виновницей ДТП, а потому задержана. Для того, чтобы решить проблему, они попросили передать посреднику деньги. Пожилая женщина согласилась. К ней приехал молодой человек, который забрал деньги. Позднее выяснилось, что никакого ДТП не было.

Аналогичные заявления поступили ещё от четверых сыктывкарцев. Каждый раз злоумышленники были очень напористы и запугивали жертв. Потерпевшие передавали деньги курьерам и только потом выясняли, что с их родственниками все в порядке. В общей сложности мошенникам досталось более 926 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозеваемых. Ими оказались 18-летний и 19-летний студенты техникума. Один из них – житель Усть-Куломского района, второй – сыктывкарец.

Оказалось, что приятели подыскали в одном из мессенджеров предложение о заработке. Они должны были выезжать на указанный адрес, представляться правоохранителями, забирать у пожилых людей деньги и пересылать их на счета мошенников. Часть денег студенты оставляли себе. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Подозреваемых заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники чуть не украли у двух жительниц Коми 658 тысяч рублей (подробности)