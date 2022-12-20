Стало известно, закроют ли на карантин колледжи Коми

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Профессиональные образовательные учреждения Коми не намерены закрывать на карантин. Об этом сообщили в Министерстве образования республики. В ведомстве подчеркнули, что ограничительные меры сейчас касаются лишь школ и учреждений дополнительного образования.

Также в министерстве пояснили, что решение может быть изменено, если эпидситуация ухудшится.

- В государственных профессиональных образовательных учреждениях региона (техникумы, колледжи, Коми республиканская академия государственной службы и управления) очные занятия будут отменяться в случае возникновении массовых заболеваний среди студентов, - цитирует ведомство «Комиинформ».

Ограничительные мероприятия будут вводиться в отношении отдельных групп и/или всего учреждения, в зависимости от эпидемиологической ситуации:

- если в группе заболевших будет 20% и более от списочного состава группы;

- если в учреждении заболеют 20% и более от списочного состава всех обучающихся.

Дальнейший формат обучения (с применением дистанционных образовательных технологий или выход на досрочные каникулы) определит руководитель образовательного учреждения на основании распорядительного акта.

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