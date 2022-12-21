Экс-замруководителя администрации Печоры встретит Новый год в СИЗО

Фото: пресс-служба администрации Печоры

В Печоре бывшего заместителя руководителя администрации Андрея Канищева оставили под стражей до 21 февраля 2023 года. Такое решение принял городской суд.

Напомним, Канищев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, которым является музыкант Виктор Фатеев. Во время празднования 100-летия Коми мужчины сильно поругались, конфликт же быстро перерос в драку.

— Между Андреем Канищевым и звукорежиссером Виктором Фатеевым прямо на сцене, установленной на главной площади Печоры, завязалась драка. Один мужчина ударил другого по лицу и второй «отлетел» на перила лестницы. Когда пострадавший повернулся, второй участник драки снова ударил его. Виктор Фатеев упал на лестницу, ударился головой о бетон. Его доставили в больницу, — говорится в материалах дела.

Печорец скончался 29 августа.

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