Мошенники украли у трех жителей Коми 97 тысяч рублей

Фото: архив КП
За сутки мошенники украли у трех жителей Коми более 97 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Так, ухтинец решил купить новые шины. В сети он нашел подходящее предложение и начал диалог с продавцом. Собеседники договорились о сделке, и горожанин перевел более 23 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.
Житель Печоры хотел купить снегоуборочную машину, и его заинтересовало предложение на одном из сайтов. Мужчина заплатил 19 тысяч рублей, но покупку так и не получил.
Житель Вуктыла планировал купить набор для укладки волос в мессенджере Telegram. Он заплатил 45 тысяч рублей, однако продавец перестал выходить на связь. Товар житель Коми также не получил. Возбуждены уголовные дела.
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