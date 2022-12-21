Мошенники украли у трех жителей Коми 97 тысяч рублей

Фото: архив КП

За сутки мошенники украли у трех жителей Коми более 97 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, ухтинец решил купить новые шины. В сети он нашел подходящее предложение и начал диалог с продавцом. Собеседники договорились о сделке, и горожанин перевел более 23 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Житель Печоры хотел купить снегоуборочную машину, и его заинтересовало предложение на одном из сайтов. Мужчина заплатил 19 тысяч рублей, но покупку так и не получил.

Житель Вуктыла планировал купить набор для укладки волос в мессенджере Telegram. Он заплатил 45 тысяч рублей, однако продавец перестал выходить на связь. Товар житель Коми также не получил. Возбуждены уголовные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительницу Коми мошенники оставили без квартиры и украли 3,4 млн рублей (подробности)