В Коми сотрудник ГИБДД попался на взятке в 165 тысяч рублей

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В Сосногорске бывшего сотрудника ГИБДД признали виновным в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в 2020-2021 годах фигурант регистрировал автомобили коммерческой организации. При этом полицейский не проводил осмотр машин. Но в документы правоохранитель вносил сведения о том, что этот процесс якобы был проведен. За это он получил взятку в размере 165 тысяч рублей. Суд приговорил экс-полицейского к году ограничения свободы и оштрафовал на 2 миллиона рублей.

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