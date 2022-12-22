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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:47

В Вуктыле включили горячую воду

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В среду, 21 декабря, в Вуктыле возобновили подачу горячей воды. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация ООО «Аквасервис».

Около часа дня упало давление холодного водоснабжения. Из-за этого отключилась горячая вода. К девяти вечера ситуацию удалось исправить. В Вуктыле включили как холодную, так и горячую воду. Тем жителям, у кого ее нет, советуют обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

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