В Вуктыле включили горячую воду

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В среду, 21 декабря, в Вуктыле возобновили подачу горячей воды. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация ООО «Аквасервис».

Около часа дня упало давление холодного водоснабжения. Из-за этого отключилась горячая вода. К девяти вечера ситуацию удалось исправить. В Вуктыле включили как холодную, так и горячую воду. Тем жителям, у кого ее нет, советуют обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

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