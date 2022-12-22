В Коми лесника на восемь лет посадили за взятки

Фото: Pixabay

Бывшего руководителя Деревянского участкового лесничества признали виновным в получении двух взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2015-2021 годах фигурант получил деньги от двух индивидуальных предпринимателей, занимавшихся лесозаготовкой. За это злоумышленник должен был решать вопросы с выделением участков с лесными насаждениями, заключать договоры купли-продажи, подписывать акты приемки лесных участков по окончанию рубки. Кроме того, руководитель лесничества оказывал общее покровительство бизнесменам. В их отношении не проводились проверки. В общей сложности подсудимый получил более 400 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, злоумышленника оштрафовали на 2 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми сотрудник ГИБДД попался на взятке в 165 тысяч рублей (подробности)