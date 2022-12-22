В Коми предложили платить за информацию о пьяных водителях

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Глава Минстроя Коми Андрей Лисов предложил вознаграждать граждан, информирующих о нетрезвых водителях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нынешнее законодательство предусматривает финансовую поддержку общественникам или народным дружинам. Люди, которые не являются членами таких объединений, не могут претендовать на поддержку. Министр предложил ввести выплаты для людей, которые участвуют в охране общественного порядка, не будучи членами дружин. Согласно законопроекту, размер, порядок и условия получения вознаграждения будет устанавливать правительством Коми.

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