В Коми старшеклассников-сирот возьмут на полное гособеспечение

Фото: Госсовет Коми

В Коми старшеклассников, потерявших родителей, планируют взять на полное государственное обеспечение. Соответствующие поправки принял республиканский Госсовет.

Если ребенок лишился одного или обоих родителей, он переходит на полное гособеспечение до тех пор, пока он не закончит школу. Кроме того, учащихся профессиональных образовательных организаций могут перейти с платного обучения на бесплатное.

Студенты техникумов и вузов в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей во время обучения, получают различные меры поддержки. Речь идет о бесплатном питание, обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем, а также о бесплатном образовании. Однако бывают случаи, когда 18-летние школьники остаются без родителей. Согласно изменениям, поддержкой будут пользоваться те, кто обучается по среднему и общему основному образованию, передает БНК.

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