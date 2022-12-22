В Ухте перенесли школьные каникулы

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В Ухте каникулы для школьников начнутся досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прогноз развития эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ местные власти назвали неблагоприятным. Поэтому с пятницы, 23 декабря, образовательный процесс в Ухте приостановят. Детей досрочно отпустят на каникулы. Проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях не будут по 29 декабря включительно. В администрации пообещали озвучить более детальную информацию позднее.

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