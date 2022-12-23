В Коми депутат от КПРФ лишился поста из-за перелетов в Нью-Йорк

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Депутат Совета Княжпогостского района Сергей Чисталев досрочно лишился полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

Причиной для такого решения стал коррупционный проступок. Дело в том, что депутат не предоставил достоверных и полных сведений о доходах и имуществе. В итоге Чисталева лишили полномочий в связи с утратой доверия.

В частности, не подтвердились сведения доходах депутата за 2018 и 2019 годы. Похожая ситуация сложилась и с доходами его супруги. Кроме того, выяснилось, что с 2016 по 2021 год Чисталев пять раз летал из Москвы в Нью-Йорк и обратно. Стоимость авиабилета Москва – Нью-Йорк – Москва п состоянию на ноябрь 2022 года варьируется от 93 до 177 тысяч рублей. При этом бывший депутат – пенсионер, и не мог позволить себе таких расходов. В прошлом году он получал 21 тысячу рублей в месяц. Сейчас полицейские выясняют, откуда Чисталев брал деньги на такие путешествия.

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