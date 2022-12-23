В Коми из-за досок опрокинулся МАЗ: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 22 декабря, в Усть-Куломском районе МАЗ опрокинулся в кювет из-за сброшенных на дорогу досок. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 23.00. 55-летний мужчина ехал за рулем МАЗа в составе груженого полуприцепа со стороны Усть-Нема в сторону Усть-Кулом. В какой-то момент древесина выпала из машины прямо на дорогу.

В это время сзади ехал аварийно-спасательный МАЗ. Грузовик наехал на доски, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 27-летний водитель получил автотравму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Госпитализация ему не потребовалась.

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