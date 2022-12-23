В Сыктывкаре мать троих детей наказали за неуплату штрафа за пьяную езду

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Мать троих детей из Сыктывкара 1996 года рождения привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Сыктывкарка водила машину пьяной, и ее оштраофали на 30 тысяч рублей. Однако вовремя жительница столицы Коми эту сумму не выплатила. Поэтому приставы завели исполнительное производство. Суд учел, что у горожанки есть трое маленьких детей. Поэтому ее вновь оштрафовали. В общей сложности сыктывкарка вместо 30 тысяч рублей должна заплатить уже 90 тысяч.

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