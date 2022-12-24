«Найдись, пожалуйста»: в Коми при загадочных обстоятельствах исчез 23-летний Владислав Яночкин

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми уже почти две недели ничего неизвестно о местонахождении 23-летнего Владислава Яночкина из села Выльгорт. Молодой человек исчез 12 декабря и перестал выходить на связь.

Обеспокоенные близкие обратились за помощью к волонтерам и полицейским. По их словам, в день пропажи Владислав взял с собой рюкзак и ушел в неизвестном направлении.

Известно, что парень в последнее время работал в доставке и ездил на белой «четверке». Также родные говорят, что Владислав начинает заикаться, когда нервничает. Они просят неравнодушных жителей Коми обратить на это внимание.

— Найдись, пожалуйста. Молимся все за тебя. Хороший и добрый парень, а попал в беду, — пишут близкие в соцсетях.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, бритый наголо, карие глаза.

Был одет в белую флисовую толстовку с красными полосками на плечах, черные джинсы, светло-коричневые ботинки, чёрную вязаную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 02.

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