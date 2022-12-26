В Коми наградили спасшего девушку бывшего бездомного пса

Фото: архив КП

Бывшему бездомному псу по кличке Серебристый наконец-то передали награду за спасение девушки. Отважная собака должна была получить ее еще в августе в Зеленогорске, но передача не состоялась, так как он не смог приехать туда вместе с хозяйкой.

У Серебристого была очень тяжелая судьба. До встречи со своей хозяйкой его нашли волонтеры фонда «Добрый город» с огромной кровавой раной на голове. После долгого лечения и реабилитации пес обрел свой дом, а в апреле 2021 года, прогуливаясь, он увидел в реке девушку. Серебристый лаем призвал свою хозяйку, которая помогла тонущей.

Теперь и его опекуна Оксану и пса наградили дипломом, игрушкой, шампунем, лакомством и огромным мешком корма.

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