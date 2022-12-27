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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:15

Прокуратура начала проверку аварии на очистном сооружении в Воркуте

Источник:kp.ru
Фото: администрация Воркуты

Фото: администрация Воркуты

В прокуратуре Коми сообщили о начале проверки аварии, которая произошла 24 декабря на очистном сооружении в Воркуте. В ведомстве намерены особое внимание уделить исполнению законодательства в сфере ЖКХ и охраны природы.

Пресс-служба надзорного органа сообщила, что на объекте повредились перекрытия проходного канала. Причиной стало обрушение бетонной производственной площадки на канализационную трубу и трубы отопления.

В связи с ЧП принято решение рассчитать причиненный окружающей среде ущерб. Представители ООО «Водоканал» намерены отремонтировать сооружение в кратчайшие сроки. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.

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