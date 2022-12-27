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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 8:26

В лобовом столкновении в Сыктывкаре пострадал 18-летний водитель

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 26 декабря, в Сыктывкаре столкнулись BYD и Chevrolet Lanos, в результате чего пострадал один из водителей. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.40. 56-летний мужчина ехал за рулем BYD по трассе Сыктывкар – Ухта со стороны улицы 1-й Промышленной в сторону Магистральной. На 10-м километре водитель выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet. За рулем был 18-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация юноше не потребовалась.

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