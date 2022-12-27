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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:43

За неделю в Коми 19 тысяч человек заболели ОРВИ

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

За период с 19 по 25 декабря в Коми почти 19 тысяч человек заболели ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За помощью к врачам обратился 18 841 человек: 9233 взрослых и 9608 детей. За неделю темпы заболеваемости среди взрослых снизились на 23,8%, а среди школьников на - 9,3%. Эпидпороги были превышены во всех возрастных группах. В целом он превышен на 154,5%. В Сыктывкаре впервые с начала сезона отмечается существенное превышение эпидпорога среди детей школьного возраста (69% против 42% за предыдущую неделю).

За неделю в Коми зафиксировали 116 случаев заболевания гриппом, а с начала сезона – 345. Прививки от этой болезни сделали 48,26% населения республики.

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