Верховный суд Коми не изменил приговор убийце 15-летней девочки

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Верховный суд Коми не изменил приговор 49-летнему гражданину Молдавия Семену Гуцана, признанному виновным в убийстве 15-летней девочки.

Как сообщалось ранее, в августе 1994 года на улице Морозова обвиняемый и его приятель убили 15-летнюю девочку, чтобы похитить ее имущество. После совершенного преступления Гуцан и его подельник распродали краденной, скрылись в другом регионе, а впоследствии за границу. В последующем Гуцан изменил свое имя на Иван Пола. В 2021 году его экстрадировали из Польши в Россию.

В октябре 2022 года Сыктывкарский городской суд признал Гуцана виновным. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он должен в исправительной колонии общего режима. Гуцан обжаловал приговор, однако Верховный суд Коми не стал его менять.

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