Глава Минстроя Коми покинул должность спустя пять месяцев

Фото: пресс-служба Минстроя Коми

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Андрей Лисов покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Лисов ушел в отпуск с последующим увольнением. Однако распоряжение о его освобождении от должности пока не подписали. Чиновник возглавил Минстрой меньше полугода назад – 8 августа. Исполняющим обязанности руководителя ведомства стал его заместитель Николай Еланцев.

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