В Коми экс-чиновника на 10 лет посадили за взятки

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Бывшего главного специалиста хозяйственной группы управления образования администрации Сысольского района признали виновным в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2018-2020 годах чиновник получил от коммерсантов деньги и другое имущество. Общая сумма взяток превысила 900 тысяч рублей. За это специалист обеспечивал заключение договоров на поставку материалов и выполнение работ с учреждениями, подведомственными управлению образования.

Экс-чиновника приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, фигуранта оштрафовали на 7 миллионов рублей. Ему также на шесть лет запретили занимать определенные должности. Что же касается коммерсантов, то за дачу взятки их оштрафовали на 2,4 миллиона и 1,2 миллиона рублей.

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