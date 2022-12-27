В Коми назначили руководителя комитета по молодежной политике

Фото: пресс-служба главы Коми

Комитет по молодежной политике Коми возглавила Светлана Суворкина. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Распоряжение о назначении Суворкиной подписал руководитель региона Владимир Уйба. Она родилась в 1976 году в Княжпогостском районе. У Суворкиной два высших образования. Ранее глава комитета занимала различные должности. С 2016 по 2020 год она была заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Коми, в 2021 году – замдиректора Кочпонского психоневрологического интерната, а в 2021-2022 годах руководила Центром спортивной подготовки сборных команд. Суворкина замужем, она воспитывает дочь и сына.

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