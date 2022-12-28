Печорское речное училище перейдет под крыло Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Печорском речном училище состоялась встреча, посвященная вопросу его перехода под крыло Коми и присоединения к промышленно-экономическому техникуму. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Заместитель правительства Коми Лариса Карачева отметила, что сейчас училище является филиалом федерального вуза, для его сохранения было принято решение о присоединении к Печорскому промышленно-экономического техникуму. По ее словам, весь преподавательский состав и персонал при этом будет сохранен.

Глава минобразования Коми Наталья Якимова проинформировала о подготовке учебных программ и выделении средств на укрепление материальной базы. Курсанты, которые примут решение остаться в Печоре, будут получать меры поддержки – питание, обмундирование и содержание.

Ректор Госуниверситета морского и речного флота Сергей Барышников пояснил, что у студентов будет также возможность перейти на обучение в Великий Устюг, в Петрозаводск или Котлас. По окончанию обучения у этих курсантов будет диплом Макаровки.

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