В Коми директора Центра развития предпринимательства обвиняют в покушении на мошенничество

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В Коми директора Центр развития предпринимательства Сергея Жеребцова обвиняют в покушении на мошенничество на сумму более 9 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения фигуранту. Обвиняемому запретили определенные действия. Суд учитывал характеристику личности Жеребцова и обстоятельства преступления. В суде считают, что другая мера пресечения, не будет гарантировать надлежащее поведение обвиняемого.

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