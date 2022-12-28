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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 6:31

В Коми директора Центра развития предпринимательства обвиняют в покушении на мошенничество

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Коми директора Центр развития предпринимательства Сергея Жеребцова обвиняют в покушении на мошенничество на сумму более 9 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения фигуранту. Обвиняемому запретили определенные действия. Суд учитывал характеристику личности Жеребцова и обстоятельства преступления. В суде считают, что другая мера пресечения, не будет гарантировать надлежащее поведение обвиняемого.

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