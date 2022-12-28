В Коми чиновников заставили отремонтировать тротуары и сделать освещение

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Администрацию Усть-Куломского района обязали привести в нормативное состояние дорогу к местечку Аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В надзорное ведомство обратилась женщина. Она рассказала, что в райцентре на одной из улиц, ведущей от школы к отдаленной части села, нет освещения и тротуары вдоль дороги. В 2021 году на этом участке произошло три ДТП с пострадавшими, в том числе один пешеход.

Эта улица входит в состав дороги «Подъезд к аэропорту» Усть-Кулом» и является частью школьного автобусного маршрута. Другого способа добраться туда нет.

Прокурор Усть-Куломского района обратился в суд. В итоге администрацию обязали сделать освещение и тротуары.

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