В Коми назначили врио главы Минстроя

Фото: пресс-служба Минстроя Коми

Исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми стал Николай Еланцев. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Как сообщалось ранее, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Андрей Лисов покинул свой пост. Он ушел в отпуск с последующим увольнением. Глава Коми Владимир Уйба удовлетворил заявление Лисова. Согласно распоряжению руководителя региона, исполняющим обязанности министра стал Николай Еланцев. Ранее он занимал должность заместителя главы Минстроя.

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