В Коми хотят вернуть гостиницу для пациентов

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В Коми предложили вернуть гостиницу для пациентов при консультативно-диагностическом центре. С соответствующей инициативой выступил и.о. министра здравоохранения Игорь Дягилев.

Гостиница прекратила свою работу в прошлом года. Тогда не исключалось, что ее переоборудуют под жилье для врачей. Для врачей закупили несколько квартир в Сыктывкаре. По мнению Дягилева, у клинико-диагностического центра можно сделать гостиницу. И.о главы Минздрава пояснил, что тогда пациентам из районов не придется ездить туда и обратно. Ожидается, что в гостинице будут работать 40 номеров. В 2023 году в гостинице планируют провести капитальный ремонт, передает БНК.

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