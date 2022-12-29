Студентам Печорского речного училища сохранят все меры поддержки

Фото: пресс-служба администрации Печоры

Студентам Печорского речного училища планируют сохранить все меры поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время училище является филиалом федерального вуза. Оно станет частью Печорского промышленно-экономического техникума. Персонал учреждения собираются сохранить, а курсантам – дать возможность получать образование в Коми. Глава республики Владимир Уйба также поручил укрепить материальную базу для обучения флотским специальностям.

В настоящее время готовятся учебные программы. Кроме того, выделена большая сумма на закупку современного оборудования. В частности, будет куплено самоходное судно для обучения специалистов. Само здание училища сбираются отремонтировать.

Всем педагогам в январе предложат либо полное, либо частичное трудоустройство на базе техникума. Что же касается курсантов, которые продолжат учиться в Печоре, то им сохранят все меры поддержки. Уточняется, что речь идет о содержании, питании и обмундировании.

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