Минздрав Коми переплатил за борьбу с коронавирусом

Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Коми допустило излишние траты на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате республики.

Аудиторы закупки в 2020-2022 годы. В это время доля закупок у единственного поставщика значительно возросла. Такая ситуация была связана с пандемией. Однако такой способ закупки не всегда отвечал ее принципам, а также требованиям оперативности и динамичности. По отдельным контрактам на поставку медоборудования отводилось от 80 до 180 дней. В такой ситуации имело смысл поводить конкурсы. Аудиторы зафиксировали такие нарушения на сумму более 205 миллионов рублей. Еще 14,4 миллиона – несвоевременное и безрезультативное расходование средств. Так, защитные боксы для изолирования больных закупили в августе 2020 года. Тогда заболевание уже имело характер пандемии. Боксы не могли повлиять на распространение инфекции. В итоге их так и не использовали по назначению.

Аудиторы также обнаружили признаки завышения начальной (максимальной) цены контракта. Некоторые компании поставили оборудование позже сроков, которые был и оговорены в контрактах.

Отчет направили главе Коми, Госсовету, первому заместителю председателя правительства, а также в республиканскую прокуратуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми показатель выздоровления от COVIID-19 вырос на 75 новых случаев

Суточный прирост заболеваемости вырос всего на 18 человек (подробности)