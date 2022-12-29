В Коми около 45 тысяч человек выйдут на народные гуляния в новогоднюю ночь

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В ночь с 31 декабря на 1 января в Коми около 45 тысяч человек выйдут на новогодние гуляния. Такое прогноз дали в республиканском МВД.

В Коми установили 74 новогодние елки. Ожидается, что в новогодних гуляниях примут участие около 45 тысяч человек. На Новый год и Рождество в Коми усилят меры безопасности. В ночь на 7 января в 73 церквях, храмах, приходах и монастырях пройдут религиозные мероприятия. В МВД предполагают, что эти объекты посетят около 14 тысяч верующих.

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