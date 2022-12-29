Средняя зарплата в Коми составила почти 66 тысяч рублей

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В октябре средняя зарплата в Коми составила 65 817 рублей. Об этом сообщает Комистат.

По сравнению с октябрем прошлого года, средняя зарплата повысилась на 15,7%. В сентябре этого года этот показатель составлял 64,3 тысячи рублей. В январе-октябре 2022 года жители Коми в среднем получали 66 152 рубля. Годовой рост составил 11,6%. По состоянию на 1 декабря организации Коми задолжали своим сотрудникам 4,8 миллиона рублей. Все эти организации работают в сфере добычи полезных ископаемых.

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