Перед Новым годом в Коми взлетели цены на свежие огурцы

Фото: архив КП

За период с 20 по 26 декабря в Коми подорожали свежие огурцы. Об этом сообщает Комистат.

Больше всего в республике подорожали свежие овощи. Так, килограмм огурцов стоит в среднем 201 рубль. Цена повысилась на 10,7%. Помидоры подорожали на 7% и стоят 153 рубля. Кроме того, цены на вермишель выросли на 5%, и килограмм можно купить за 167 рублей. При этом гречка подешевела на 5,2%. Килограмм этой крупы в среднем стоит 144 рубля. Сыр подешевел на 2,2%. Килограмм можно купить за 810 рублей. Цены на яйца снизились на 1,2%. Десяток стоит 75 рублей.

Пылесосы подешевели на 2,8% и стоят в среднем 9970 рублей. Снизились цены и на смартфоны. Гаджеты подешевели на 1,5%. В среднем телефон можно купить за 13 846 рублей.

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