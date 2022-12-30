В Сыктывкаре столкнулись Renault и Chevrolet: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 29 декабря, в Сыктывкаре столкнулись Renault Logan и Chevrolet Lanos, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в десять вечера. 36-летний мужчина ехал за рулем Renault по Октябрьскому проспекту в сторону Тентюковской. На 9 девятом километре трассы Сыктывкар – Ухта водитель не справился с управлением. Из-за этого машина выехала на встречную полосу и врезалась в Chevrolet. За рулем этого авто была 39-летняя женщина. В результате ДТП она получила ушибы. Пострадавшую увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП с локомотивом и Volkswagen в Сыктывкаре пострадала девушка (подробности)