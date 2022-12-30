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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:51

Сыктывкарцев просят сдавать елки на утилизацию

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Жителей Сыктывкара призывают сдавать ненужные елки на утилизацию. Об этом сообщает паблик «Мой Сыктывкар» в социальной сети «ВКонтакте».

Собирать елки на утилизацию в столице Коми будут до 21 января. После переработки деревья будут использоваться для корма и подстилки животным. Принимать их будут сразу в двух точках в экоцентре «Дырнос» (Дырнос 114/2) и на территории ГУДО РК «РЦЭО» на улице Печорской, 30).

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