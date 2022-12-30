Сыктывкарцев просят сдавать елки на утилизацию

Фото: pxhere.com

Жителей Сыктывкара призывают сдавать ненужные елки на утилизацию. Об этом сообщает паблик «Мой Сыктывкар» в социальной сети «ВКонтакте».

Собирать елки на утилизацию в столице Коми будут до 21 января. После переработки деревья будут использоваться для корма и подстилки животным. Принимать их будут сразу в двух точках в экоцентре «Дырнос» (Дырнос 114/2) и на территории ГУДО РК «РЦЭО» на улице Печорской, 30).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми около 45 тысяч человек выйдут на народные гуляния в новогоднюю ночь (подробности)