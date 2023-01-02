«Он звонил, просил помочь»: перед смертью пропавший Александр Тимушев из Коми успел связаться с родными

Фото: «Лиза Алерт Коми»
Поиски пропавшего Александра Тимушева из Сосногорского района Коми прекращены. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По данным добровольцев, мужчина обнаружен мертвым. Известно, что смерть не носит криминального характера.
Напомним, сосногорец исчез 30 декабря. Он вышел из дома и не вернулся. Как рассказали его близкие, мужчина имел серьезные проблемы со зрением, из-за которых у него была инвалидность. В злополучный день он смог дозвониться до семьи и сообщить, что упал и не может встать.
— Он звонил, сказал, что упал и никак ему не подняться. Он не знал, где находится, не смог объяснить, — рассказали родственники Александра.
Мужчине на момент смерти было 58 лет.
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