«Он звонил, просил помочь»: перед смертью пропавший Александр Тимушев из Коми успел связаться с родными

Фото: «Лиза Алерт Коми»

Поиски пропавшего Александра Тимушева из Сосногорского района Коми прекращены. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По данным добровольцев, мужчина обнаружен мертвым. Известно, что смерть не носит криминального характера.

Напомним, сосногорец исчез 30 декабря. Он вышел из дома и не вернулся. Как рассказали его близкие, мужчина имел серьезные проблемы со зрением, из-за которых у него была инвалидность. В злополучный день он смог дозвониться до семьи и сообщить, что упал и не может встать.

— Он звонил, сказал, что упал и никак ему не подняться. Он не знал, где находится, не смог объяснить, — рассказали родственники Александра.

Мужчине на момент смерти было 58 лет.

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