В ДТП в Коми пострадали двое детей и женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 4 января, в Прилузском районе Kia Ceed врезался в ограждения, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.05. Женщина 1986 года рождения ехала за рулем Kia по трассе Чебоксары – Сыктывкар в сторону столицы Коми. На 589-м километре водитель не справилась с управлением. Из-за этого иномарка врезалась в бетонное ограждение слева, а потом справа.

В результате ДТП пострадали три человека. Девочка 2016 года рождения получила автотравму, ушиб бедра и грудной клетки. У девочки 2007 года рождения диагностировали автотравму, ссадины, сотрясение и черепно-мозговую травму. Кроме того, пассажирка 1958 года рождения получила ушиб и автотравму. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следком Коми проверяет гибель двоих человек и 6-летней девочки в ДТП (подробности)