В Коми микроавтобус врезался в ВАЗ, и тот сбил трех человек

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 4 января, в Ижемском районе столкнулись микроавтобус и два автомобиля, в результате чего пострадали три пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около семи вечера. 47-летний мужчина ехал за рулем микроавтобуса LDV Maxus по автодороге Ираель – Ижма – Усть-Цильма. На 47-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого микроавтобус врезался в припаркованный на обочине ВАЗ-2114. Из-за этого легковушка сбила трех человек, стоявших перед ней. Далее «Лада» врезалась в ВАЗ-2131.

В результате ДТП пострадали три человека. 35-летний мужчина попал в больницу переломом лучевой кости. 27-летняя девушка получила ушиб мягких тканей голени и 40-летняя женщина — острую реакцию на стресс. Госпитализация им не потребовалась.

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