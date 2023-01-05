В Коми сотрудники СОБР «Заря» задержали 15 человек

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В 2022 году в Коми сотрудники СОБР «Заря» задержали более 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

Сотрудники СОБР «Заря» оказывали силовую поддержку силовым структурам при проведении различных мероприятий. За год их насчитали более 135. Бойцы СОБР задержали более 15 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений. Из незаконного оборота они изъяли более 76 грамм наркотиков и более 695 тысяч рублей.

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