В январе в Коми состоятся 190 свадеб и 80 разводов

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В январе 2023 года в Коми состоятся 190 свадеб и 80 разводов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минюста.

В последнюю неделю прошлого года в загсы поступило 75 заявлений от молодожёнов, которые решили заключить брак. 31 из них решили пожениться в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. Тогда же было подано 29 заявлений на развод. Всего в январе пройдут 190 свадеб, а также состоятся 80 разводов, передает «Комиинформ».

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