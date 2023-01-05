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НовостиОбщество5 января 2023 15:15

В Коми женщине заплатят 3 тысячи рублей за клевету

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте местная жительница взыскала с соседей 3 тысячи рублей за клевету. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Воркутинка потребовала от соседей опровергнуть распространенные в сети сведения, которые не соответствуют действительности, а также порочат честь и достоинство. Кроме того, жительница Заполярья хотела взыскать 75 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Оказалось, что в закрытой группе жителей многоэтажки опубликовали сообщение о захламлении кабины лифта мусором и обломками мебели. Сосед заявил, что это сделала воркутинка. Однако доказать это мужчина не смог. Суд пришел к выводу, что сообщения носят порочащий женщину характер. Суд взыскал с соседа 3 тысячи рублей.

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