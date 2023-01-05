Фото: пресс-служба Комитета имущественных и земельных отношений

В 2023 году в Коми пройдет кадастровая оценка всех объектов капитального строительства. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Комитета имущественных и земельных отношений.

По всей России, в том числе в Коми, определят стоимость всех объектов, сведения о которых имеются в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января. В регионе их насчитывается более 620 тысяч. К таким объектам относятся здания, жилые и нежилые помещения, сооружения, недострои, а также машино-места.

Оценка нужна для того, чтобы актуализировать сведения о кадастровой стоимости недвижимости по отношению к нынешней рыночной. Это позволит получить справедливые результаты кадастровой стоимости объектов недвижимости. Результаты утвердят в четвертом квартале. С 1 января 2024 года начнут применять, в том числе, для налогообложения.

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