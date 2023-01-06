В Коми провели капремонт в 238 домах

Фото: архив КП

В 2022 году в Коми провели капитальный ремонт в 238 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

На капремонт потратили более 1,1 миллиарда рублей. В домах отремонтировали 124 крыши и 15 фасадов, два подвала и пять фундаментов. В 49 многоэтажках привели в порядок 82 внутридомовые инженерные системы. В 17 домах заменили 44 лифта. Кроме того, разработана проектно-сметная документация для дальнейшего капремонта в 49 домах. Были заключены договоры на выполнение капремонта в 2023 году. Их общая стоимость превышает 908 миллионов рублей. Всего в этом году выполнят капремонт в более чем 300 домах. Ориентировочно на эти цели потратят 1,5 миллиарда рублей.

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