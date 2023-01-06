В Коми столкнулись две легковушки: водитель сломал ключицу

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В четверг, 5 января, в Ухте столкнулись Hyundai ix и Nissan Tiida, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла 12.54. Молодой человек 1994 года рождения ехал за рулем Hyundai по проспекту Космонавтов. Возле дома №28 иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Nissan. За рулем был мужчина 1971 года рождения.

В результате пострадал водитель Nissan. Он получил сотрясение мозга и перелом ключицы. Пострадавшего увезли в больницу. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

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